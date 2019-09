Milan-Inter, sul valore delle rose non c'è storia: Conte stende Giampaolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter batte Milan. In campo, sarà tutto da vedere. Quanto al valore della rosa, però, la squadra a disposizione di Antonio Conte vale 536 milioni di euro; quella di Marco Giampaolo poco meno: 511 milioni (entrambi i dati transfermarkt). Non pochissimo in meno, però, se consideriamo che il valore dei rossoneri è calcolato su 30 giocatori, quello dei nerazzurri su 27. In sostanza, in media un giocatore dell'Inter è valutato poco più di 19 milioni, mentre un suo collega del Milan si aggira attorno ai 17.

I pezzi pregiati. Si sfideranno anche in campo, perché da un lato c'è Gianluigi Donnarumma e dall'altro Romelu Lukaku. Il portiere è valutato, sempre dalla stessa fonte, 55 milioni di euro, contro i 75 del belga.

Sulla campagna acquisti non c'è storia. Perché nettamente più ambiziosa quella dell'Inter: i nerazzurri hanno speso 155 milioni di euro per le entrate, contro i 104 dei cugini. La differenza si amplia se guardiamo al valore di mercato dei nuovi arrivati: 368 milioni per Marotta e Ausilio, 168 per Boban e Maldini. Come si spiega questa differenza? Formalmente e non solo, l'Inter ha puntato molto su prestiti, formula con quale sono arrivati sia Sensi che Barella, destinati a essere riscattati senza dubbio. Ma anche giocatori come Sanchez e Biraghi, a prescindere da quale sarà il loro futuro, sono arrivati alla Pinetina a titolo temporaneo.

Stipendi a confronto. Vince Antonio Conte, per distacco: agli 11 milioni annui percepiti dal tecnico salentino (il più ricco della categoria, in questo caso i dati sono de La Gazzetta dello Sport) si contrappongo i 2 che costituiscono la retribuzione stagionale di Giampaolo.

Undici a confronto. C'è quasi equilibrio, ma anche qui vince l'Inter. Restiamo sulle probabili formazioni, in attesa di domani sera. Ove confermata, la lineup di partenza del Milan dovrebbe valere 330 milioni di euro. Ad affrontarla una formazione di partenza da 375 milioni. Diverse assenze "costose" da un lato e dall'altro (Paqueta, Alexis, Lautaro), ma sulla carta la distanza potrebbe acuirsi ulteriormente (Sensi per esempio è valutato in questo caso appena 18 milioni di euro, una cifra che sembra già esageratamente bassa)

Il probabile undici del Milan: 330 milioni

Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rebic.

Il probabile undici dell'Inter: 375

Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku.