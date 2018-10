Milan, intrigo Biraghi-Rodriguez: Ellott bloccò tutto. Ora c'è anche l'Inter

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina che ha deciso la sfida Polonia-Italia col suo gol allo scadere. Il laterale ex Pescara piace sia all'Inter che al Milan, col club rossonero che già in estate ha provato a portare a Milanello il calciatore viola.

La società rossonera - si legge sulla rosea - voleva acquistare il terzino della Nazionale e poi cedere lo svizzero Ricardo Rodriguez. Poi, però, ci fu il cambio di proprietà e con Elliott la strategia è mutata. Rimasto il laterale elvetico, la candidatura del viola s'è raffreddata. Adesso Biraghi vale almeno 15 milioni di euro.