Milan, Kessie fedelissimo: l'ivoriano ha festeggiato contro il Celtic la 150esima in rossonero

Franck Kessie ha festeggiato questa sera la sua 150ª presenza con il Milan in tutte le competizioni. L'ivoriano è arrivato in rossonero nell'estate del 2017 e il suo contratto è in scadenza nel 2022. In questa stagione ha già realizzato 3 reti in 16 partite, rifiatando solamente nella partita di ritorno contro il Lille.