© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delle trattative più calde di gennaio in casa Milan - sottolinea il Corriere dello Sport - sarà quella per Franck Kessie. L’ivoriano in estate aveva rifiutato due club inglesi, che tra qualche giorno potrebbero tornare alla carica. Piace sia al West Ham che al Wolverhampton di Cutrone, ma per lui serviranno almeno 20 milioni. Denaro che il Milan utilizzerà per rinforzare la mediana e renderla più competitiva.