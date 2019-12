© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie potrebbe diventare presto un obiettivo del Napoli. Con Gattuso in panchina l'ivoriano potrebbe ritrovarsi e tornare ai livelli dello scorso anno, con il Milan che lo valuta circa 20 milioni di euro e che non si opporrebbe alla sua cessione visto che in questa stagione non sta rendendo secondo le aspettative.