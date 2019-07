Milan, Krunic: "Bennacer è pronto. Si avvicina a Pjanic e Paredes"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazioni a Milanello, con il neo acquisto rossonero Rade Krunic che in conferenza stampa ha raccontato anche le prime impressioni dopo il suo arrivo dall'Empoli, commentando anche il possibile arrivo di Bennacer: "Secondo me è pronto, non ho mai parlato con nessuno di lui, ho parlato solo col ds dell'Empoli prima di essere arrivato al Milan, mi chiedevo come fosse possibile che giocasse con noi, è molto molto forte, è prontissimo per un salto così e per arrivare in una squadra di grande livello. Ho giocato con Paredes e in Nazionale gioco con Pjanic, Bennacer è molto vicino a loro, a me piacerebbe il suo arrivo, potrebbe fare molto bene".

