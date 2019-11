Milan, Krunic: "Spiace per Giampaolo. Gli serviva tempo, Pioli più adatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Con la Juventus dobbiamo giocare come contro la Lazio". Parola di Rade Krunic, che fino alla sfida coi biancocelesti non aveva mai giocato titolare. E ne ha parlato a Tuttosport: "Ma partire dall'inizio è un'altra cosa".

Molti ti hanno inserito tra i migliori in campo. Come stai?

"In realtà avrei potuto fare di più, però avevo un po' di paura: dovevo ritrovare la fiducia. Ora sto meglio, prima non stavo male ma non ero neanche al massimo e quindi non forzavo".

È cambiato l'allenatore.

"Mi dispiace per Giampaolo, è un allenatore che ha bisogno di tanto tempo per far capire il suo calcio. Con Pioli siamo più determinati, forse il suo calcio è più adatto a noi".

Ora c'è la Juventus.

"È la più forta della Serie A, forse ci serve una gara di questo tipo: vincendo cambierebbe tutto. Ci manca fiducia, una vittoria ci rimetterebbe in corsa: sappiamo di essere più forti di così, ma dobbiamo crederci. Pensare che a Torino si può vincere".

Sfida a Pjanic: è il centrocampista più forte d'Italia?

"Direi il regista più forte della A. Noi abbiamo Bennacer: è più giovane e ha tempo per crescere. E poi giocare nell'Empoli o nel Milan non può essere la stessa cosa: invece Pjanic gioca da tempo a grandissimi livelli".