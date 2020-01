© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi si aspettava che Zlatan Ibrahimovic potesse da solo risollevare le sorti del derelitto Milan di questa stagione, ha avuto il suo brusco risveglio dopo la gara dei rossoneri contro la Sampdoria. Nonostante l’iniezione di entusiasmo fornita dal ritorno dello svedese in rossonero, i problemi che devono essere risolti da Stefano Pioli e dalla dirigenza milanista restano assolutamente presenti nel campionato del Milan. Per questo la corsa alla campagna rafforzamento invernale non si limiterà all’acquisto del trentanovenne centravanti svedese, ma proseguirà con l’innesto in prestito con diritto di riscatto e recompra già fissata in favore del Barcellona del giovane e promettente difensore francese Todibo. Uno scenario in antitesi progettuale con l’affare Ibrahimovic e con la necessità di rivalutare la rosa rossonera. L’unica certezza inequivocabile è che per ridare lustro al Milan serva molto più di così.