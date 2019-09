© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12 tiri in porta totali e 2 soli gol realizzati in queste prime quattro partite. Il Milan è ultimo per azioni e per reti segnate, un campanello d'allarme che suona forte dalle parti di Giampaolo, che domani dovrà cercare nuove soluzioni per ritrovare le reti di Piatek e soci. Contro il Torino l'idea sarebbe quella di inserire il polacco con alle spalle Suso e Leao, che nel derby ha ben impressionato. Resiste anche l'ipotesi che porta a Rebic, visto che il tecnico rossonero non si interessa tanto del rendimento nella singola partita ma dell'utilità del giocatore a seconda dell'avversario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.