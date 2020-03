Milan, la Fiorentina tornerà alla carica per Paquetà: la richiesta è 40 milioni

La Fiorentina la prossima estate tornerà alla carica per Lucas Paquetà che il Milan un anno fa non ha voluto trattare a titolo definitivo. Anche il giocatore non era convinto dell'opzione viola perché le prospettive dell'allora squadra di Montella non erano all'altezza delle sue ambizioni ma ora le cose possono essere diverse. I rossoneri intanto sono pronti a cederlo a titolo definitivo chiedendo 40 milioni come prezzo iniziale ma essendo disposti anche a scendere a 30 più bonus. Resta da convincere il giocatore che ha offerte anche da squadre di Champions ma Pradè ci proverà comunque su espressa richiesta di Commisso. Al momento il brasiliano piace di più anche del vecchio pallino De Paul, pure lui valutato dall'Udinese intorno ai 30 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.