Milan, la grande occasione arriva dal calendario

La situazione sostanzialmente invariata per i vertici della classifica, prefigura uno scenario potenzialmente esaltante per quanto riguarda il Milan e le sue ambizioni europee. Uno step da qui alla fine del campionato è trascorso, ed il prossimo turno potrebbe disegnare per la squadra di Stefano Pioli una possibilità da cogliere al volo per rendere più solidi i propri destini e di conseguenza anche la costruzione di un futuro ad alto livello. Il prossimo turno di campionato, infatti, propone uno scontro incrociato al vertice tra la capolista Inter, che ormai fa un campionato a parte, ed il Napoli che allo stato attuale delle cose rappresenta la più diretta candidata a rompere le uova nel paniere delle altre squadre che veleggiano ai vertici della graduatoria. Allo stesso tempo, anche il faccia a faccia tra Atalanta e Juventus propone per il Milan l’opportunità di approfittare di un impegno potenzialmente più vantaggioso contro un Genoa che vive una situazione di classifica sostanzialmente tranquillo con dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel mezzo una settimana da vivere tra ricorsi e discussioni legate ai rinnovi, tutti obiettivi che potrebbero essere maggiormente alla portata con una qualificazione in Champions League in tasca.