© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La panchina di Marco Giampaolo scricchiola: lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, evidenziando come il bilancio sportivo sia in rosso dopo cinque partite e sei punti. La rimonta subìta ieri non è piaciuta proprio alla dirigenza, che valuta provvedimenti: con la Fiorentina rischia di essere una sfida da dentro o fuori, un crocevia vero e proprio per il futuro del tecnico di Bellinzona da titolare della panchina rossonera.

Il futuro della panchina del Milan - Quattro candidati in caso di esonero, ma due sembrano essere già fuori portata: Allegri, per lo stipendio, e Gattuso, che non sembra intenzionato a ricominciare dal rossonero. Rimangono in lizza Luciano Spalletti, che abita a Milano ed ha altri due anni di contratto con l'Inter e Claudio Ranieri, altro nome al momento fuori da giochi.