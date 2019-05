Milan, la posizione del club sulla panchina: mai contattato Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun contatto tra il Milan ed Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore generale rossonero, Leonardo, ha infatti fatto intendere che non ha mai sentito, parlato o incontrato l'ex tecnico della Roma, anche in attesa di conoscere quello che sarà il piazzamento finale della squadra di Gattuso in campionato. Con la Champions possono cambiare molte cose, anche relativamente alla panchina. Tutte le valutazioni verranno rimandate infatti al termine della Serie A.