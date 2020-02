vedi letture

Milan, Laxalt: "Possiamo provare a risollevarci dopo il derby perso"

Così Diego Laxalt, terzino del Milan, a Rai Sport prima della partita in casa contro la Juventus, per l'andata della semifinale di Coppa Italia: "Sicuramente sarà una partita molto dura, sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo stare sul pezzo novanta minuti, in ogni giocata, e rimanere uniti come squadra per poter fare un buon risultato".

Avete motivazioni extra dopo il derby?

"Sì, è successo da pochi giorni e il bello è questo, poter fare subito bene in una competizione cui teniamo. Possiamo dimostrare la nostra forza".