Milan, Leao: "Sento la fiducia dell'allenatore. Il derby? Pensiamo a vincere"

Dopo il successo sullo Spezia, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cerco sempre di aiutare la mia squadra nel ruolo che mi dice il mister. Sono molto contento per la squadra e anche per me per i due gol dopo una partita molto intensa".

Esterno o attaccante, dove preferisci giocare?

"Mi piace giocare esterno perchè vado nell'uno contro uno. Da attaccante sono più vicino per far gol".

Cosa ti manca per diventare un giocatore importante? Giocare con più continuità?

"Penso di sì ma sento la fiducia dell'allenatore. Sono molto contento per me, grazie al mister per l'opportunità che mi ha dato di giocare. Sono molto contento".

E' tornato il grande Milan?

"Sì. Anche dopo il lockdown abbiamo fatto grandi partite. Dobbiamo continuare così".

Un segnale anche all'Inter visto che alla prossima c'è il derby?

"Step by step. Sappiamo che è una partita molto importante, è un derby. Noi siamo il Milan. L'Inter ha giocatori importanti ma noi pensiamo a vincere".