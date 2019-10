© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Grande curiosità per come si schiererà in campo, ma il primo Milan di Stefano Pioli vede titolare Rafael Leao come centravanti. Ai suoi fianchi agiranno Suso e Calhanoglu, con Conti terzino destro in luogo dello squalificato Calabria. Regia a Biglia, preferito Hernandez a Rodriguez come terzino sinistro.

Fabio Liverani sorprende: dovrebbe trattarsi di un 4-3-1-2 con Meccariello dirottato nel ruolo di terzino destro, ma visti i giocatori potrebbe anche trattarsi di un 3-5-2. In campo dal primo minuto anche Majer, mentre Babacar vince il ballottaggio con Farias per il ruolo di centravanti.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leao, Calhanoglu. Allenatore: Stefano Pioli.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Fabio Liverani.