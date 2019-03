Milan, Leonardo sonda il mercato brasiliano per nuovi Paquetá

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan cerca nuovi Paquetá. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dei rossoneri che stanno sondando il Brasile, terra che non ha segreti per il dr Leonardo. Tre sono i nomi che spiccano: il primo è quello dell'attaccante del Gremio Everton Sousa Soares, la cui clausola rescissoria è di 80 milioni. Pedrinho e Fabricio Oya del Corinthians sono altri nomi che stuzzicano la fantasia, così come Reiner del Flamengo, quest'ultimo però ancora minorenne.