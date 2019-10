© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La situazione legata alla panchina del Milan è legata a doppio filo al lavoro della dirigenza del club. Tradotto: anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono sotto osservazione da parte di Elliott. Come riporta il Corriere dello Sport i due dirigenti, ovvero coloro che hanno costruito il Milan attuale, verranno valutati a fine stagione con l'intento di capire se si potrà ancora continuare insieme.

Nessuna ipotesi, almeno per il momento, circa una separazione a stagione in corso. Difficile cambiare la direzione tecnica di un club a stagione in corso, specie in una grande società come il Milan.