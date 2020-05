Milan, Maldini in bilico: Gazidis vuole che resti ma con Rangnick convivenza difficile

Situazione per nulla chiara quella legata a Paolo Maldini e il Milan. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, con il possibile arrivo di Rangnick in rossonero sarebbe molto difficile una convivenza fra i due in quanto il tedesco ricoprirebbe il ruolo di allenatore-manager con pieno controllo anche sul mercato. Maldini infatti non sarebbe disposto ad accettare il ruolo da comprimario.

Lo spogliatoio dalla parte di Maldini - Sempre secondo il quotidiano sportivo, lo spogliatoio sarebbe dalla parte proprio di Maldini, sempre molto presente nella vita dei calciatori e punto di riferimento per loro. Dall'altra parte però ci sarebbe la piena disponibilità da parte di Ivan Gazidis, amministratore delegato, di trattenere proprio l'ex difensore.