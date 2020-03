Milan-Maldini, niente dimissioni. Ma la permanenza resta complicata

Con la rottura Zvonimir Boban con Ivan Gazidis e di conseguenza con la proprietà del Milan, quale sarà il futuro di Paolo Maldini? È questo il quesito primario in chiave futuro per il club rossonero. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera Elliott non sembra intenzionato a prendere provvedimenti nei suoi confronti, ma se vorrà rimanere dovrà condividere la nuova strategia societaria. Per il momento, le dimissioni del dt milanista non sono arrivate, ma la sua permanenza resta comunque piuttosto complicata.