Milan, Massara: "I soldi di Suso per Szoboszlai? E' presto. Ma reinvestiremo nella squadra"

vedi letture

Nel corso delle dichiarazioni a Sky Sport, il ds del Milan, Frederic Massara, ha parlato anche dell'obiettivo Dominik Szoboszlai. "E’ presto. C’era il riscatto per Suso se il Siviglia si fosse qualificato in Champions e questi soldi verranno reinvestiti nella squadra e vedremo come farlo al meglio. Non disperdiamo energie e pensiamo al Parma, ci sono quattordici giorni con sei gare”.