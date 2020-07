Milan, Massara: "Pioli ha dato un gioco spettacolare, la sua conferma è meritata"

Prosegue l'inseguimento al quinto posto del Milan, che questa sera affronterà l'Atalanta al Meazza in un match determinante per evitare i preliminari di Europa League. Nel corso del pre-partita, Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sono stati giorni di sorrisi questi?

"Non erano in pochi a crederci, abbiamo sempre creduto nel valore del mister. È arrivato in un momento di difficoltà, ha dato un gioco anche spettacolare, sono arrivate le vittorie. È una decisione ponderata, giusta e meritata".

L'incontro con Ibra c'è già stato?

"Il problema è che vengo a parlare sempre con voi. Appena avremo la possibilità di farlo parleremo".

Quante possibilità ci sono che resti?

"Come ho già avuto modo di dire ci confronteremo con lui, ma adesso è sereno e determinato. È Ibra: un campione, che ci sta dando un contributo incredibile, di cui non si può non tenere conto".

State già sondando profili nuovi per il Milan del futuro?

"Stiamo facendo delle valutazioni, le faremo in maniera più approfondita col mister. Qualche valutazione è già stata fatta, ma è ancora un po' presto: restiamo concentrati sulle cose più urgenti".

Era filtrata la notizia che Rangnick avesse ottenuto un budget importante per il mercato. Sarà lo stesso per Pioli?

"Queste sono cose che verranno definite nei prossimi giorni. Siamo convinti di poter allestire una squadra ancora più competitiva. Abbiamo iniziato l'anno scorso in una situazione complicata, vogliamo continuare su una linea virtuosa, ma al contempo competitiva. Sarà una partita spettacolare: sappiamo di affrontare una squadra forte, ma lo faremo nel migliore dei modi".