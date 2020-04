Milan, Milik è l'obiettivo numero uno per l'attacco: Kessie possibile pedina di scambio

Il Milan vorrebbe provare a inserire il cartellino di Franck Kessie per abbassare le pretese del Napoli e arrivare a Arkadiusz Milik. Il centrocampista rossonero è uno dei pupilli di Gattuso, che lo accoglierebbe volentieri in azzurro. La sensazione però - scrive la Gazzetta dello Sport - è che difficilmente De Laurentiis accetterà contropartite per rivedere le proprie pretese economiche per il bomber polacco.