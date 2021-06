Milan, nessun'asta per Calhanoglu: ottimismo per la firma

Una prova di rilancio che non porterà il Milan a partecipare ad aste per il rinnovo di Calhanoglu. Il turco sembra essersi convinto ad accettare la proposta che Maldini ha sottoposto all’attenzione del suo agente Stipic, considerando il giusto i tentativi che dal resto d’Europa hanno provato a sottoporre per interrompere il connubio tra Calhanoglu ed il Milan. Il nuovo trend rossonero è quello di non aspettare nessuno e soprattutto far valere l’importanza e l’appartenenza dei colori che dovranno essere rappresentati, a prescindere dalla concorrenza. Per questo motivo anche il numero 10 non può rappresentare un’eccezione, senza nessuna deadline e senza la possibilità di pareggiare offerte economicamente più vantaggiose provenienti dal resto d’Europa e non solo. Palla a Calhanoglu, dunque, il Milan il suo gol lo ha già messo a segno.