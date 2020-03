Milan, niente dimissioni per Pioli. Rimarrà fino al termine della stagione

vedi letture

Con la frattura in seno al Milan che ha portato, in attesa dell'ufficialità, alla fine anticipata del rapporto fra il club e Zvonimir Boban hanno iniziato a traballare anche le posizioni degli altri elementi del comparto tecnico. Compreso Stefano Pioli. Per l'allenatore, però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nonostante l'inquietudine delle ultime ore sarebbe praticamente sicura la sua permanenza in panchina fino al termine della stagione. Rispedite al mittente le voci emerse ieri in merito alle possibili dimissioni.