Milan, non ci sono piani B senza Ibrahimovic: bocciati Kean e Mandzukic

Il Milan non sta cambiando strategia per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, o i rossoneri riusciranno a prendere lo svedese, oppure non acquisteranno un altro giocatore in attacco. Scartata l'ipotesi che portava alla punta dell'Everton Moise Kean e neanche presa in considerazione quella che poteva portare a un altro over30 come Mario Mandzukic, i dirigenti milanisti sono andati all in sul bomber di Malmoe. Adesso non resta che aspettare una risposta definitiva per poi muoversi a seconda della sì o del no di Ibra.