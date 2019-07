© foto di Federico De Luca

Il Milan sta chiudendo l'affare con l'Empoli per Ismael Bennacer, ma continua a trattare per Jordan Veretout. La Gazzetta dello Sport evidenzia che il dialogo per il centrocampista in uscita dalla Fiorentina prosegue mentre il club viola ascolterà anche le proposte alternative di Napoli e Roma. Tra richiesta e possibile offerta rossonera c’è ancora distanza e il lavoro di mediazione sarà più complesso: per i viola vale 25 milioni, per il Milan meno e con lo sconto in contropartita tecnica.

Chi può finire in Toscana? L'indiziato non è Patrick Cutrone, che il Milan vuole tenere, Diego Laxalt può essere un’idea. C'è la possibilità legata a Lucas Biglia: come Marco Giampaolo anche Vincenzo Montella affida il gioco a un centrale di qualità.