TMW Milan, non solo Gabbia: Lenglet e Kehrer altri nomi caldi, il punto sulle trattative

In attesa di eventuali novità per quanto riguarda il rientro in rosa di Matteo Gabbia, con l'operazione con il Villarreal che è entrata nel vivo nelle ultime ore, il Milan continua a portare avanti diverse altre trattative di mercato in vista di gennaio.

La difesa resta il reparto maggiormente sotto la lente d'ingrandimento di Moncada e del comparto mercato rossonero, con gli altri nomi buoni che sono rappresentati da Clement Lenglet e Thilo Kehrer: per il primo sono da registrare segnali di apertura da parte dell'Aston Villa e del Barcellona, club proprietario del suo cartellino, il secondo può diventare profilo buono in caso si creassero le giuste condizioni economiche nell'operazione col West Ham. In ribasso invece le quotazioni di Nordi Mukiele del PSG.

Per quanto riguarda l'altro grande obiettivo, ovvero Lloyd Kelly del Bournemouth, l'operazione sembra destinata ad essere rimandata ai prossimi mesi, col giocatore che vedrà scadere il proprio contratto con gli inglesi il prossimo giugno.