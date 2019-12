© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan c’è anche la questione legata a Giacomo Bonaventura, anche lui gestito da Mino Raiola. I due club devono affrontare l’argomento legato al rinnovo del centrocampista, che è in scadenza e in questo momento non ha ancora ricevuto una proposta concreta per proseguire in rossonero. I giorni intanto passano e tra poche settimane il calciatore sarà libero di firmare a costo zero con qualunque altro club. Al momento Raiola attende un segnale da parte del Milan, che per il momento ancora non è arrivato.