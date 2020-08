Milan, nuovi contatti con l'entourage di Aurier: il terzino vuole giocare in serie A

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra Milan e l'entourage di Serge Aurier, terzino destro del Tottenham, per capire se in questi giorni la società londinese abbia abbassato le pretese per il suo giocatore. Il prezzo di partenza si aggira sui 22-23 milioni, mentre il Milan spera di strapparlo a condizioni migliori. Il giocatore ha ribadito di volersi trasferire al Milan, a 27 anni Aurier ha raggiunto quella maturità internazionale che potrebbe fare al caso dei rossoneri, a caccia di un giocatore che possa alternarsi con gli attuali titolari sulla corsia destra.