Milan, nuovo nome per il centrocampo: Moncada punta Reine-Adelaide

In attesa di ufficializzare gli arrivi di Boban e Giampaolo, spunta un nuovo nome per il mercato del Milan. Il capo dello scouting Geoffrey Moncada avrebbe segnalato infatti un talento della Francia Under 21.

Sotto osservazione - Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri hanno messo gli occhi su Jeff Reine-Adelaide, centrocampista dell'Angers classe 1998. Il Milan lo sta seguendo da tempo per potenzialità e duttilità tattica, visto che può giocare sia da trequartista (il suo ruolo naturale) che come centrale di centrocampo o esterno d'attacco.

Ruolo alla Praet - Reine-Adelaide è un profilo che anche l'ad Gazidis conosce e apprezza molto grazie al loro passato comune nell'Arsenal. E che con mister Giampaolo potrebbe seguire le orme di Dennis Praet. Da numero 10, insomma, a mezzala nel 4-3-1-2. Il Milan prepara la lista della spesa per il suo nuovo allenatore, quello di Reine-Adelaide è un nome che piace non poco.