© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma. La priorità del Milan è quella di non perderlo a zero tra poco più di un anno: la posizione di forza resta quella di Mino Raiola, l'idea di spalmare i 6 milioni stagionali ora percepiti è stata accantonata. Servirà, per tenerlo a Milano, un nuovo ingaggio con stipendio aumentato a 7 milioni.