Come riporta La Gazzetta dello Sport, al termine dell’amichevole contro Panama, Lucas Paquetà, autore del gol del momentaneo 1-0, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Kakà è stato il migliore al mondo, ha fatto la sua strada e io farò la mia. Sono all’inizio del mio viaggio, a Milano l’obiettivo è tornare in Champions e un allenatore eccellente come Gattuso ci motiva a raggiungerlo".