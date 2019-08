© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del Milan ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport: "Tutti i giocatori passati per il Milan sono stati grandi lavoratori. Spero di fare un po' del loro lavoro per diventare un vincente con questa maglia. Il Milan è un grande club, conosciuto in tutto il Mondo. In Brasile è un punto di riferimento. Chi gioca al Milan è un campione. È una squadra che ha vinto sette Champions League. Gattuso è stata una persona che mi ha insegnato molto. È ed è stato un giocatore di grande conquiste. Come allenatore mi ha aiutato molto ad adattarmi, è una persona che mi ha insegnato molte cose. Il Milan ad oggi la squadra ha grandi giocatori e ha conquistato grandi risultati. Meritiamo la Champions League, dobbiamo tornare a vincerla giocando bene a calcio. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere il primo posto".