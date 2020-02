© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo tante voci di mercato non è cambiato niente e Lucas Paquetà è rimasto al Milan. Adesso Pioli dovrà cercare di rivalorizzarlo, visto che un anno fa i rossoneri hanno speso 38 milioni di euro per acquistarlo e non si possono certo permettere che il suo cartellino si deprezzi ulteriormente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport da Milanello raccontano di un Paquetà concentrato e nuovamente determinato, ma lavorare al massimo potrebbe non bastare. Nel nuovo Milan rimodulato sulle caratteristiche di Ibra, infatti, non sembra esserci posto per un brasiliano troppo brasiliano come Paquetà.