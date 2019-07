© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre al centrocampo e alla difesa, il Milan vuole piazzare anche un colpo in attacco. In cima alla lista di Maldini c’è Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, l’argentino è un obiettivo, ma solo se i Colchoneros scenderanno sotto i 40 milioni.