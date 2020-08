Milan, per il terzino destro Dumfries è il favorito. Aurier e Milenkovic costano troppo

Per il futuro della corsia destra del Milan, più Denzel Dumfries che Serge Aurier: il Tottenham non sposta di una virgola la valutazione fatta per il terzino, ben 23 milioni di euro, mentre il Milan si guarda intorno per arrivare ad un esterno che possa guadagnarsi la titolarità secondo quanto rivela Tuttosport. Oltre al giocatore del PSV, c'è l'opzione Emerson Royal del Barcellona, mentre appare difficilissimo arrivare a Milenkovic, per il quale Commisso chiede 40 milioni di euro.