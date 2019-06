© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo cessioni e giovani per il Milan. Secondo quanto riportato da Sky i rossoneri sarebbero sulle tracce di Dejan Lovren, difensore in uscita dal Liverpool. Classe 1989, il croato è ai reds dal 2014 e può arrivare a un prezzo vantaggioso. Nell'ultima stagione solo 18 presenze in tutte le competizioni.