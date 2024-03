Milan, pericolo Dortmund per Camarda ma c'è fiducia. E in Inghilterra non può giocare

Ieri è stato il compleanno di Francesco Camarda, bomber del settore giovanile del Milan che ha fatto parlare enormemente di sé negli ultimi mesi ed è anche il più giovane calciatore ad aver esordito in Serie A nella sua storia. La punta ha compiuto 16 anni e dunque potrebbe ufficialmente firmare il suo primo contratto da professionista, con la durata massima di tre anni perché ancora minorenne. Il Milan sta lavorando per trovare l’accordo con il giocatore e con il suo entourage ma è possibile che la firma arrivi nelle prossime settimane, o addirittura in estate per avere un anno in più di contratto e spostare la scadenza al 30 giugno del 2027, come sottolinea MilanNews.it.

La priorità di Camarda si chiama Milan, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo (recentemente è stato a vedere una partita in Curva insieme a suo padre). Su Francesco però ci sono continue voci, specialmente dall’estero. Il Borussia Dortmund resta fortemente interessato ed è la squadra che più di tutte ha provato a insidiare il Milan sin dalla scorsa estate.

Ma ci sono interessamenti anche dalla Premier League, dove però è doverosa una precisazione. In base ai regolamenti FIFA dopo la Brexit, Camarda non potrebbe giocare per i club inglesi in quanto minorenne extracomunitario.