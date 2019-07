© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Krzystof Piatek ha parlato della scelta di indossare la maglia numero 9, che dal ritiro di Filippo Inzaghi in poi non ha portato fortuna a chi l'ha indossata: "Non credo alla scaramanzia e a questa maledizione. Per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. Sarò in grande forma, vedrete. La cosa non mi fa paura".