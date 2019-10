Milan, Pioli alla ricerca della ricetta per bissare i 45’ col Lecce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan deve ripartire dal primo tempo contro il Lecce. Quarantacinque minuti in cui i rossoneri hanno giocato a tutto campo, trovato il vantaggio e sfiorato il raddoppio in più occasioni. Stefano Pioli vuole ripartire da lì, da quella convinzione che ha visto negli sguardi dei suoi ragazzi e non dalla preoccupazione mostrata nella ripresa, quando due o tre errori hanno dato il via alle due azioni per il primo e il secondo gol degli ospiti. Pioli vuole evitare cali di tensione, vuole riuscire a entrare nella testa dei suoi ragazzi per eliminare la paura che spesso affligge diversi giocatori. La mente deve essere sgombra, puntare a giocare senza paura e rimanere sul pezzo per tutti i 90 minuti.

Ieri c’è stato un giorno di riposo, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello in vista della partita di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico. Pioli potrebbe cambiare qualcosa e studiare una soluzione che prevede l’impiego contemporaneo di Piatek e Leao, in modo da sfruttare al massimo le qualità delle due punte, e magari affidarsi ancora a Calhanoglu sulla trequarti. Il turco con un gol e un assist contro il Lecce ha dimostrato di vivere un ottimo stato di forma, e Pioli potrebbe sfruttare l’onda positiva e schierarlo alle spalle degli attaccanti com’è successo domenica scorsa. In affanno Suso che invece potrebbe anche riposare un turno, le riflessioni di Pioli sullo spagnolo sono in atto.