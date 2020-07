Milan, Pioli: "Anche senza Immobile e Caicedo la Lazio sa cosa fare. Dobbiamo essere precisi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della partita contro la Lazio, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche delle assenze in attacco dei biancocelesti, che non potranno contare su Immobile e Caicedo: "La Lazio è completa come organico e lo dimostrano le due rimonte. Anche senza Immobile e Caicedo non cambierà il modo di stare in campo, ci vuole attenzione e lucidità. Tatticamente dobbiamo essere precisi".

