Milan, Pioli: "Con tre infortuni in difesa siamo corti. Servono giocatori di qualità"

Buona la prima in campionato per il Milan, che batte a San Siro il Bologna per due reti a zero. Di seguito il commento a caldo di Stefano Pioli, affidato ai microfoni di Sky Sport.

Cosa stupisce di questo Milan?

"A me non stupisce il fatto di star bene: se stai bene mentalmente le gambe vanno di conseguenza. La squadra tiene il campo con personalità. La partita non era semplice, ma siamo stati bene dentro la partita. Fino al due a zero abbiamo fatto una prova seria, poi dobbiamo migliorare in tanti aspetti, ma ci sono i presupposti per fare bene".

Che effetto hai avuto su Ibrahimovic?

"Credo che quando la squadra funziona i singoli vengano esaltati. Abbiamo individualità di grande livello, non solo Zlatan, che è un campione di grande livello. La squadra gioca con positività, sa soffrire e sacrificarsi. Poi le qualità tecniche ci sono, siamo contenti di riuscire a sfruttarle".

È orgoglioso del fatto che si alzi l'asticella?

"Dobbiamo essere ambiziosi, ma l'obiettivo è chiaro: lavorare e migliorare il risultato dello scorso anno. Il sesto posto non è un risultato eccezionale per questo club, poi dovremo rientrare in Europa".

È la squadra più tecnica che tu abbia mai allenato?

"È una squadra molto tecnica, credo che la mia Lazio del primo anno avesse grande tecnica, infatti arrivammo terzi. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ma la crescita individuale è importante e questo deve continuare a farci lavorare con serietà".

Cercate un centrale? State facendo un tentativo per Nastasic?

"Abbiamo tre difensori fuori per infortunio, siamo un po' tirati. Il Milan deve prendere giocatori di qualità, indipendentemente dal fatto che siano giovani o meno. Mi auguro che da qui ad ottobre possiamo giocare tutte le partite, poi la società si è detta disponibile a migliorare la rosa se ce ne sarà l'occasione".