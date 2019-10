Milan, Pioli: "Credo di essere abbastanza maturo per stare a questi livelli"

© foto di Giacomo Morini

Stefano Pioli, nuovo tecnico del Milan, ha commentato così in conferenza stampa i motivi per cui ha scelto di sedere sulla panchina dei rossoneri: "Ho pensato di andare in un club prestigioso e con una grande storia, è un onore e un orgoglio essere qui. Se alleni il Milan non deve essere un pensiero che ti assilla andare a giocare a San Siro, ma una motivazione in più. Mi sento un tecnico preparato per essere a questi livelli. Venti anni fa non era così, ho approfittato anche delle esperienze negative per migliorarmi, per bagaglio ed esperienza. Domani compio 54 anni e credo di avere la maturità a disposizione per stare a questi livelli".