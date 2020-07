Milan, Pioli: "Ho visto un mani in area di Cionek. Troppo tempi morti, bisogna fare qualcosa"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato della partita con la SPAL. E dell'episodio del mani di Cionek non ravvisato dall'arbitro: "Dalla panchina ho visto che la palla ha toccato la mano di Cionek. Non ho visto replay o altro ma in generale è stata una partita piena di episodi e con troppi tempi morti. Oggi sembrava che non ci fossero palloni". E ancora: "I tempi morti sono stati eccessivi. Bisognava fare qualcosa per farci giocare un po' di più anche perché sono sempre stato un sostenitore del tempo effettivo".