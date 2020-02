vedi letture

Milan, Pioli: "Non posso parlare in ogni conferenza del mio futuro"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha allontanato ogni discorso riguardante il proprio futuro: "E' gratificante sapere che il mio lavoro viene giudicato positivo. Sento che per la squadra sono un punto di riferimento. Nessun allenatore viene confermato a prescindere dal risultato, poi alla fine chi deve decidere deciderà. Però il discorso sul futuro qui viene fatto in modo prematuro, non posso rispondere a questa domanda in ogni conferenza, concentriamoci sul presente e vediamo cosa succederà".