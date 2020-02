Milan, Pioli non replica a Spalletti: "Non ho tempo per perdere tempo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna replica alle parole di Spalletti ("Hanno scelto un altro allenatore esperto e anche abbastanza giovane, almeno in confronto a me, come Pioli") da parte di Stefano Pioli, che in conferenza stampa ha preferito non commentare: "Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato o al futuro si gode poco il presente, e io sono concentrato sul nostro presente".