Milan, Pioli: "Piatek è in crescita. Più lo serviremo, più farà meglio"

In casa Milan resta caldo il tema legato a Krzysztof Piatek, piuttosto deludente in avvio di stagione. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Ha lavorato bene con la Juve, poteva anche segnare ma ha lavorato bene attaccando la profondità. È stata una presenza continua in area, le prestazioni sue sono in crescita, poi è reduce da un gol con la Nazionale. Più riusciremo a mettere palloni in area e più emergeranno le sue qualità".