Milan, Pioli: "Rebic ritrovato. Piatek? Ci sta un calo, ma ci credo"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il successo contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una bellissima partita. Abbiamo giocato bene, ma dovevamo chiudere con un bottino superiore il primo tempo. Abbiamo comunque superato un turno complicato meritatamente".

Su Rebic: "Altra ottima prestazione, sa strappare e lavorare per la squadra. E ha qualità, è un giocatore ritrovato".

Su Calhanoglu: "“Ho tanti giocatori disponibili, l’importante è essere squadra, poi le qualità dei singoli possono aiutarci a vincere le partite”.

Sui troppi gol subiti in casa: "Nelle altre gare abbiamo concesso qualcosa di troppo, stasera abbiamo concesso al Toro il minimo indispensabile. Sul primo gol subito c’è stata una disattenzione. Abbiamo concesso poco, la squadra è stata compatta e ha lavorato bene. Sono molto contento anche per l’intensità che ci ha messo e per la qualità. Stasera abbiamo creato tante occasioni da gol".

Sui tanti giocatori offensivi: "Non possiamo giocare con cinque attaccanti, già quattro sono tanti. L'importante è entrare con l'approccio giusto, le partite si possono risolvere con i giocatori che entrano a gara in corso. Stiamo tirando tanto in porta, dobbiamo limare quelle situazioni che ci vedono poco compatti".

su Piatek: "Credo nei giocatori a mia disposizione. Ci sta un momento di calo, ma dobbiamo continuare a lavorare bene".