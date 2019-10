© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli al Milan. Accompagnato da Gazidis, Boban, Maldini e il ds Massara, il neo tecnico rossonero ha parlato tra altre cose anche del lavoro svolto da Marco Giampaolo: "E' un bravo allenatore ma ha idee diverse. Partiamo da un buon livello, so di un gruppo professionale, ragazzi di valore non solo dal livello tecnico ma anche morale. Vorrei fare giocare la squadra un calcio che loro sentono positivo, che loro interpretano in modo positivo. Devo solo dare a loro tutto il coraggio possibile".